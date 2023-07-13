Дружина Віктора Павліка розкрила небезпечне захворювання співака: операція восени

Виявилось, що у Народного артиста України — вада серця

Українська блогерка і концертний директор Катерина Павлік (в дівоцтві Реп'яхова) розповіла своїм підписникам у соцмережі про смертельне захворювання її чоловіка, українського виконавця Віктора Павліка. Така ж проблема є у матері Павліка — Олександри Григорівни.

За словами 29-річної дівчини, Народний артист України народився з вадою серця. Цим Катерина поділилась з шанувальниками в сторіс Інстаграму.

"І наразі з віком один з клапанів вийшов з ладу, не виконує свою функцію. І треба ставити штучний клапан", — написала блогерка.

Дівчина пише, що після хірургічного втручання 57-річний співак продовжить жити повноцінним життям, "як його однолітки без такої проблеми". Катерина повідомила, що операція запланована на осінь.

Скандал з перепусткою

У травні дружина Віктора Павліка, українська блогерка Катерина Репяхова опублікувала в Інстаграм відео, як вона зі своїм чоловіком їде Південним мостом у Києві, проїзд яким дозволено лише для спецтранспорту. При цьому на відео також видно, як Павлік дістає спеціальну перепустку та каже, що це подарунок для дружини.

Пізніше Павлік поспішив попросити вибачення і повідомив, що він шкодує про те, що сталося, а саму подію називав "невдалим жартом" Катерини. Втім, коли ситуація набула розголосу, з артистом поспілкувалися поліцейські, а перепустку вилучили. Не зупинили вибачення Павліка й українців, які почали висловлювати своє обурення у мережі.