Жена Виктора Павлика раскрыла опасное заболевание певца: операция осенью

Оказалось, что у Народного артиста Украины — порок сердца

Украинская блогерша и концертный директор Екатерина Павлик (в девичестве Репьяхова) рассказала своим подписчикам в соцсети о смертельном заболевании ее мужа, украинского исполнителя Виктора Павлика. Такая же проблема есть у матери Павлика – Александры Григорьевны.

По словам 29-летней девушки, Народный артист Украины родился с пороком сердца. Этим Екатерина поделилась с поклонниками в сторис Инстаграма.

"И сейчас с возрастом один из клапанов вышел из строя, не выполняет свою функцию. И надо ставить искусственный клапан", — написала блогерша.

Девушка пишет, что после хирургического вмешательства 57-летний певец продолжит жить полноценной жизнью, "как его сверстники без этой проблемы". Екатерина сообщила, что операция запланирована на осень.

Скандал с пропуском

В мае жена Виктора Павлика, украинская блогерша Екатерина Репяхова опубликовала в Инстаграм видео, как она со своим мужем едет по Южному мосту в Киеве, проезд по которому разрешен только для спецтранспорта. При этом на видео также видно, как Павлик получает специальный пропуск и говорит, что это подарок для жены.

Позже Павлик поспешил извиниться и сообщил, что он сожалеет о случившемся, а само событие называл "неудачной шуткой" Екатерины. Впрочем, когда ситуация получила огласку, с артистом пообщались полицейские, а пропуск изъяли. Не остановили извинения Павлика и украинцев, которые начали выражать свое возмущение в сети.