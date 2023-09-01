Молода дружина Віктора Павліка показала свої дитячі фото: "Крим, Львів, Париж"

Блогерка Катя Павлік згадала щасливі моменти з мамою, яка святкує день народження

Відома блогерка Катерина Павлік, яка розповіла про захворювання свого сина від українського співака Віктора Павліка, поділилась з підписниками в мережі архівними фото з дитинства.

29-річна дівчина вітає в перший день вересня свою маму с днем народження. У звязку з цим Катерина вирішила показати прихильникам, як подорожувала з рідною людиною світом.

У сторіс Інстаграму блогерка, за якою слідкують близько 170 тисяч користувачів соцмережі, виклала ряд сімейних фото, на яких ще позує малою і з мамою. "В мене було ідеальне дитинство, завдяки моїй матусі. Любов, розуміння, підтримка — це все про мою мамусю", — підписала одне з фото Катерина.

Катя Павлік з мамою в дитинстві

Дівчина, яка сама вже є мамою, назвала місця, в яких відпочивала. Так, мама майбутньої успішної блогерки возила доньку в Париж, Львів, Трускавець, Буковель, Крим. Додамо, що сама Катя (в дівоцтві Реп'яхова) родом з Дніпра.

Родина Реп'яхових подорожувала як Україною, так була і за кордоном

"Ми з мамою багато подорожували в моєму дитинстві. Багато були за кордоном і в Україні, це все для мене робила моя мамуся", — поділилась з фоловерами дівчина.

Париж, Львів, Крим - місця, куди їздила Катя Павлік з мамою в дитинстві

Варто додати, що й у самого Народного артиста України серйозні проблеми зі здоров'ям. У Віктора Павліка — вада серця, і восени у виконавця запланована операція, йому будуть ставити штучний клапан.