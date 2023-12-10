"Він подав на мене в суд": дружина Віктора Павліка розповіла з гіркотою про батька

Катерина поділилась старими фотографіями з молодим татом

Українська блогерка, яка нещодавно розкрила свої доходи, концертний організатор та дружина Віктора Павліка розповіла підписникам про свого рідного батька. 29-річна дівчина, яка сама є мамою, не спілкується з чоловіком.

Катерина зізналась у сторіс Інстаграму, що її тато ніколи не бачив її спільного з Віктором Павліком сина Михайла, який народився у подружжя у червні 2021 року. Блогерка зазначила, що батько дуже любив її в дитинстві і навіть просив маму Катерини народити ще третю дитинку. У Катерини є старша сестра Ольга, яка мешкає із сім'єю в воюючому Ізраїлі.

"Для мого тата мене більше не існує, я не знаю чому. Не питайте. Якби я знала, я би відповіла… Я не знаю, як можна любити свою дитину більше за життя, а потім передумати", — написала дружина Народного артиста.

Також дівчина розповіла, що спілкувалась вона з татом тільки в контексті судових справ. Як виявилось, чоловік подавав на власну дочку до суду, але блогерка виграла справу.

"Він мене привітав з цим. Але я його пробачила. Чесно. І завжди прийду на допомогу, якщо треба буде", — підсумувала Катерина. Дружина Віктора Павліка також поділилась архівним фото, на якому зображена вона маленькою на руках ще молодого батька.

Не так давно Павлік розповіла, як в дитинстві часто подорожувала з мамою Україною і світом. "В мене було ідеальне дитинство, завдяки моїй матусі. Любов, розуміння, підтримка — це все про мою мамусю", — сказала дівчина і показала фото з подорожей у Парижі, Криму.