"Выкарабкиваюсь": появилось фото тяжелобольной Екатерины Тышкевич после реанимации

29-летняя актриса с улыбкой позировала с мужем

Известная украинская актриса и модель Екатерина Тышкевич пришла в себя после того, как более недели находилась в реанимации в результате сепсиса.

29-летняя звезда опубликовала первый сторис в соцсети Инстаграм. На фотографии Тышкевич лежит на больничной койке, улыбается. В этот момент с ней находился ее звездный муж, украинский актер театра и кино Валентин Томусяк.

"Выкарабкиваюсь", — лаконично отписала тяжелобольная Екатерина. Также актриса обратилась ко всем людям, которые поддерживают ее, молятся за здоровье звезды и отсылают донаты. "Впереди путь восстановления", — поделилась Тышкевич.

Напомним, что Екатерина Тышкевич уже почти 9 лет живет с неизлечимой болезнью, проявляющейся сильными головными болями. С началом великой войны состояние актрисы постепенно ухудшалось из-за нарушения биохимии мозга, вызванного травмой при рождении. Периодически Екатерина проходила лечение в Украине, а позже отправилась на Бали, где находилась в течение полугода. Сейчас она находится в Украине.

Актерские супруги Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич

Ранее мы писали, что онкобольная актриса Шеннен Доэрти рассказала, как ей изменил муж. Недавно актриса заявила, что ее болезнь прогрессирует.