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Злата Огнєвіч "рознесла" українські тренди на YouTube, заточені на російських зірок

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Уляна Воліковська Уляна Воліковська
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Попри блокування всього російського, 50% українських трендів - це творчість російських зірок Новина оновлена 15 січня 2024, 15:31
Попри блокування всього російського, 50% українських трендів - це творчість російських зірок. Фото rada.gov.ua

MORGENSHTERN, Ярослав Сумишевський, SHAMAN та інші сумнівні зірки викликають захват у значної частини українського суспільства

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно випустила новий альбом "Віддаю", звернула увагу на те, що половина українських музичних трендів на YouTube — це російський контент. На думку Злати, така тенденція є вбивчою, адже коли держава потопає в крові, допомагати ворогу таким чином — це бути співучасником глобального злочину.

На сторінці в Instagram Злата Огнєвич підняла важливе питання про музичні вподобання українців. "Це не вкладається в голові!" — наголосила Огнєвіч.

Знаменитість додала, що це на тлі того, що щодня Україна потопає у крові та втрачає найкращих людей. Співачка звернула увагу на те, що витвори "хороших росіян" в трендах. Зокрема творчість MORGENSHTERN, Ярослава Сумишевського, SHAMAN та інших сумнівних зірок, які або підтримують Путіна або просто-напросто є маріонетками кремлівських посіпак, становить 50% українських трендів.

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Українці продовжують слухати російське

Підписники Злати підтримали її та наголосили, що українці не вперше власноруч руйнують свою культуру.

  • "Російська музика в Україні – це як рана, яка не гоїться"
  • "Залишається тільки сподіватися, що найближчим часом українські меломани закохаються в українську музику"
  • "У країні, яка бореться за свою незалежність, російська музика звучить як голос ворога"
  • "Думаю, що Україні потрібні свої хіти, тоді ніхто набуде слухати рососійське лайно. Але на це треба час і робота саме шоу-бізнесу"
  • "Навіть війна нічому не вчить. Це те саме якби колись євреї слухали німецьку музику підчас голокосту. Але "какая разніца""
  • "Я і до повномасштабного вторгнення більшість цих "талантів" навіть не знала…"

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні здобув неабияку популярність серіал "Слово пацана". Пропаганда орієнтована на юних росіян, але під неї потрапили й українці.

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#Сучасна музика #Артисти #Музика