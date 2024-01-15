Злата Огнєвіч "рознесла" українські тренди на YouTube, заточені на російських зірок

MORGENSHTERN, Ярослав Сумишевський, SHAMAN та інші сумнівні зірки викликають захват у значної частини українського суспільства

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно випустила новий альбом "Віддаю", звернула увагу на те, що половина українських музичних трендів на YouTube — це російський контент. На думку Злати, така тенденція є вбивчою, адже коли держава потопає в крові, допомагати ворогу таким чином — це бути співучасником глобального злочину.

На сторінці в Instagram Злата Огнєвич підняла важливе питання про музичні вподобання українців. "Це не вкладається в голові!" — наголосила Огнєвіч.

Знаменитість додала, що це на тлі того, що щодня Україна потопає у крові та втрачає найкращих людей. Співачка звернула увагу на те, що витвори "хороших росіян" в трендах. Зокрема творчість MORGENSHTERN, Ярослава Сумишевського, SHAMAN та інших сумнівних зірок, які або підтримують Путіна або просто-напросто є маріонетками кремлівських посіпак, становить 50% українських трендів.

Українці продовжують слухати російське

Підписники Злати підтримали її та наголосили, що українці не вперше власноруч руйнують свою культуру.

"Російська музика в Україні – це як рана, яка не гоїться"

"Залишається тільки сподіватися, що найближчим часом українські меломани закохаються в українську музику"

"У країні, яка бореться за свою незалежність, російська музика звучить як голос ворога"

"Думаю, що Україні потрібні свої хіти, тоді ніхто набуде слухати рососійське лайно. Але на це треба час і робота саме шоу-бізнесу"

"Навіть війна нічому не вчить. Це те саме якби колись євреї слухали німецьку музику підчас голокосту. Але "какая разніца""

"Я і до повномасштабного вторгнення більшість цих "талантів" навіть не знала…"

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні здобув неабияку популярність серіал "Слово пацана". Пропаганда орієнтована на юних росіян, але під неї потрапили й українці.