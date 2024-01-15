Злата Огневич "разнесла" украинские тренды на YouTube, заточенные на российских звезд
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MORGENSHTERN, Ярослав Сумышевский, SHAMAN и другие сомнительные звезды вызывают восторг у значительной части украинского общества
Украинская певица Злата Огневич, недавно выпустившая новый альбом "Віддаю", обратила внимание на то, что половина украинских музыкальных трендов на YouTube — это российский контент. По мнению Златы, такая тенденция убийственная, ведь когда государство утопает в крови, помогать врагу таким образом — быть соучастником глобального преступления.
На странице в Instagram Злата Огневич подняла важный вопрос о музыкальных предпочтениях украинцев. "Это не укладывается в голове!" – подчеркнула Огневич.
Знаменитость добавила, что это на фоне того, что каждый день Украина утопает в крови и теряет лучших людей. Певица обратила внимание на то, что произведения "хороших россиян" в трендах. В частности, творчество MORGENSHTERN, Ярослава Сумышевского, SHAMAN и других сомнительных звезд, которые либо поддерживают Путина или просто являются марионетками кремлевских рупоров, составляет 50% украинских трендов.
Подписчики Златы поддержали ее и подчеркнули, что украинцы не в первый раз собственноручно разрушают свою культуру.
- "Русская музыка в Украине – это как рана, которая не заживает"
- "Остается только надеяться, что в ближайшее время украинские меломаны влюбятся в украинскую музыку"
- "В стране, борющейся за свою независимость, российская музыка звучит как голос врага"
- "Думаю, что Украине нужны свои хиты, тогда никто не будет слушать российское дерьмо. Но на это нужно время и работа именно шоу-бизнеса"
- "Даже война ничему не учит. Это то же самое если бы евреи слушали немецкую музыку во время холокоста. Но "какая разница""
- "Я и до полномасштабного вторжения большинство этих "талантов" даже не знала…"
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине завоевал большую популярность сериал "Слово пацана". Пропаганда ориентирована на юных россиян, но под нее попали и украинцы.