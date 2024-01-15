Злата Огневич "разнесла" украинские тренды на YouTube, заточенные на российских звезд

MORGENSHTERN, Ярослав Сумышевский, SHAMAN и другие сомнительные звезды вызывают восторг у значительной части украинского общества

Украинская певица Злата Огневич, недавно выпустившая новый альбом "Віддаю", обратила внимание на то, что половина украинских музыкальных трендов на YouTube — это российский контент. По мнению Златы, такая тенденция убийственная, ведь когда государство утопает в крови, помогать врагу таким образом — быть соучастником глобального преступления.

На странице в Instagram Злата Огневич подняла важный вопрос о музыкальных предпочтениях украинцев. "Это не укладывается в голове!" – подчеркнула Огневич.

Знаменитость добавила, что это на фоне того, что каждый день Украина утопает в крови и теряет лучших людей. Певица обратила внимание на то, что произведения "хороших россиян" в трендах. В частности, творчество MORGENSHTERN, Ярослава Сумышевского, SHAMAN и других сомнительных звезд, которые либо поддерживают Путина или просто являются марионетками кремлевских рупоров, составляет 50% украинских трендов.

Украинцы продолжают слушать российское

Подписчики Златы поддержали ее и подчеркнули, что украинцы не в первый раз собственноручно разрушают свою культуру.

"Русская музыка в Украине – это как рана, которая не заживает"

"Остается только надеяться, что в ближайшее время украинские меломаны влюбятся в украинскую музыку"

"В стране, борющейся за свою независимость, российская музыка звучит как голос врага"

"Думаю, что Украине нужны свои хиты, тогда никто не будет слушать российское дерьмо. Но на это нужно время и работа именно шоу-бизнеса"

"Даже война ничему не учит. Это то же самое если бы евреи слушали немецкую музыку во время холокоста. Но "какая разница""

"Я и до полномасштабного вторжения большинство этих "талантов" даже не знала…"

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине завоевал большую популярность сериал "Слово пацана". Пропаганда ориентирована на юных россиян, но под нее попали и украинцы.