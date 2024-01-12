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"Все невипадково": Злата Огневич в день рождения запремьерила чувственный клип (видео)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Автор
Злате Огневич — 38 Новость обновлена 12 января 2024, 15:54
Злате Огневич — 38. Фото instagram.com/zlata.ognevich/

Злата Огневич рассказала об альбоме "Віддаю"

Украинской певице Злате Огневич, которая с детства занимается музыкой, сегодня, 12 января, исполняется 38 лет. Известно, что артистка отправилась в Таиланд.

Также в этот день Огневич доставила удовольствие поклонникам ее творчества. Она выпустила альбом "Віддаю", а также чувственный клип "Все невипадково", о чем исполнительница сообщила на странице в Instagram.

Злата Огневич
Злата выпустила новый альбом, где песни преимущественно о любви

Артистка в клипе показала трогательные кадры с детства, когда она делала первые шаги на сцене.

Артистка не верит в случайности

В своей песне певица отмечает, что в жизни случайностей не бывает и нужно уметь ощущать и видеть суть, порой скрывающуюся между строк.

Злата рассказала, что новый альбом для нее особенный и очень настоящий. Поэтому она выбрала правильное время для выхода – в свой день рождения.

Подписчики бурно отреагировали на новинку и поздравили Злату с праздником.

Злата Огневич
Фанаты оценили новинку Златы
  • "Песня в самое сердце. Поздравляю с премьерой и днем рождения! Всего самого теплого. Свети!"
  • "Песня невероятная, на репите"
  • "Великолепный подарок для вас и нас"
  • "Крутая Злата!"

Ранее Телеграф писал, что популярные украинские артисты Анна Тринчер, Злата Огневич, Алена Омаргалиева, Позитив, DEMCHUK и ENLEO собрались вместе и подарили украинцам хорошую праздничную песню. Новый трек был приурочен ко Дню Николая.

Теги:
#Клип #Творчество #Злата Огневич #Артистка