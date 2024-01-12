"Все невипадково": Злата Огневич в день рождения запремьерила чувственный клип (видео)

Злата Огневич рассказала об альбоме "Віддаю"

Украинской певице Злате Огневич, которая с детства занимается музыкой, сегодня, 12 января, исполняется 38 лет. Известно, что артистка отправилась в Таиланд.

Также в этот день Огневич доставила удовольствие поклонникам ее творчества. Она выпустила альбом "Віддаю", а также чувственный клип "Все невипадково", о чем исполнительница сообщила на странице в Instagram.

Злата выпустила новый альбом, где песни преимущественно о любви

Артистка в клипе показала трогательные кадры с детства, когда она делала первые шаги на сцене.

Артистка не верит в случайности

В своей песне певица отмечает, что в жизни случайностей не бывает и нужно уметь ощущать и видеть суть, порой скрывающуюся между строк.

Злата рассказала, что новый альбом для нее особенный и очень настоящий. Поэтому она выбрала правильное время для выхода – в свой день рождения.

Подписчики бурно отреагировали на новинку и поздравили Злату с праздником.

Фанаты оценили новинку Златы

"Песня в самое сердце. Поздравляю с премьерой и днем рождения! Всего самого теплого. Свети!"

"Песня невероятная, на репите"

"Великолепный подарок для вас и нас"

"Крутая Злата!"

Ранее Телеграф писал, что популярные украинские артисты Анна Тринчер, Злата Огневич, Алена Омаргалиева, Позитив, DEMCHUK и ENLEO собрались вместе и подарили украинцам хорошую праздничную песню. Новый трек был приурочен ко Дню Николая.