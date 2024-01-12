"Все невипадково": Злата Огнєвіч в день народження запрем’єрила чуттєвий кліп (відео)

Злата Огнєвіч розповіла про альбом "Віддаю"

Українській співачці Златі Огнєвіч, яка з дитинства займається музикою, сьогодні, 12 січня, виповнюється 38 років. Відомо, що артистка вирушила до Таїланду.

Також цього дня Огнєвіч зробила приємність для шанувальників її творчості. Вона випустила альбом "Віддаю", а також чуттєвий кліп "Все невипадково", про що виконавиця повідомила на сторінці в Instagram.

Злата випустила новий альбом, де пісні переважно про любов

Артистка в кліпі показала зворушливі кадри з дитинства, коли вона робила перші кроки на сцені.

Співачка не вірить у випадковості

У своїй пісні співачка наголошує, що в житті випадковостей не буває і потрібно уміти відчувати та бачити суть, яка часом ховається між рядками.

Злата розповіла, що новий альбом для неї особливий та дуже справжній. Тому вона обрала правильний час для його виходу – у свій день народження.

Підписники бурхливо відреагували на новинку та привітали Злату зі святом.

Фанати оцінили новинку Злати

"Пісня у саме серденько. Вітаю з прем'єрою і днем народження! Усього найтеплішого. Світи"

"Пісня неймовірна, на репіті"

"Чудовий подарунок для вас і нас"

"Крутезна Злата!"

Раніше "Телеграф" писав, що популярні українські артисти Анна Трінчер, Злата Огневич, Альона Омаргалієва, Позитив, DEMCHUK та ENLEO зібралися разом та подарували українцям гарну святкову пісню. Новий трек був приурочений до Дня Миколая.