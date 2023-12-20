Катерину Тишкевич, що хворіє на невиліковну хворобу, виписали з лікарні: акторка поділилася радісними фото

Акторка поділилася, що їй вже краще

Катерина Тишкевич хворіє на невиліковну хворобу. Акторка вже 9 років страждає від головних болів. Артистка потрапила в реанімацію та була на грані життя та смерті. Її чоловік раніше розповів, що у дівчини почався сепсис. Що стало причиною його появи — невідомо.

Сьогодні Катерина поділилася радісними фото на своїй сторінці Instagram. Акторка розповіла, що вже почувається краще та може ходити самостійно. Однак на обличчі ще видно рани, що з’явилися внаслідок хвороби. Також дівчина порадувала шанувальників новиною, що її вже виписують з одеської лікарні. Катерина у своїй сторіс опублікувала фото з лікарями, назвавши їх "друзями-рятувальниками".

Катерина Тишкевич з лікарями

Акторка також подякувала всім та показала, як її вітали з випискою. Дівчині подарували великий букет білих та рожевих троянд і повітряні кульки. Катерина розповіла, що вже одужує.

Катерина Тишкевич

Побажаємо Катерині міцного здоров'я на якнайшвидшого одужання. Чекаємо її повернення на знімальні майданчики!

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