"У кожного своя нервова палітра". Зібров висловився про Винника і Яму

Зібров спокійно ставиться до того, що Винник та Яма виїхали за межі України

Український співак Павло Зібров, який викрив запроданку Таїсію Повалій у брехні, висловився про артистів Влада Яму та Олега Винника, які під час війни живуть за кордоном та не повертаються в Україну. Він наголосив, що токсична атмосфера обговорень зірок, які працюють не на батьківщині, дуже стомлює.

На шоу "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" виконавець пояснив, що не може їх засуджувати. А пересічні українці, які стурбовані поведінкою Ями та Винника, мають на це право.

"У кожного своя нервова палітра. Люди можуть страшенно хворіти від того. Ну залишилися там за кордоном Яма, Винник, хто там ще — Потап. Я не токсик. Ясно, що їх молотять-перемелюють у соцмережах люди прості, і вони безумовно праві", — висловився Павло Зібров.

Зібров згадав зрадницю Таїсію Повалій, яка підтримує кремлівський режим та війну в Україні. Артист зізнався, що йому було непросто сприйняти позицію Таїсії, з якою вони приятелювали понад 27 років. Відомо, що Зібров не спілкується зі зрадницею від 2014 року.

Повалій виступає перед росіянами

"Ми дружили 27 років, це боляче. Я познайомився з Мариною, а Ліхута познайомився з Таєю. На очах їхня та наша любов починалася. Після 2014 року ми припинили спілкуватися і бачитися. Те, що вони витворили після війни…Оце боляче", — пригадав пан Павло.

Раніше "Телеграф" писав, що Таїсія Повалій назвала путіна "борцем з нацизмом". Вона підтримує наративи російських пропагандистів.