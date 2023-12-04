"У каждого своя нервная палитра". Зибров высказался о Виннике и Яме

Зибров спокойно относится к тому, что Винник и Яма уехали за пределы Украины

Украинский певец Павел Зибров, разоблачивший предательницу Таисию Повалий во лжи, высказался об артистах Владе Яме и Олеге Виннике, которые во время войны живут за границей и не возвращаются на родину. Он подчеркнул, что токсичная атмосфера обсуждений звезд, работающих не в Украине, очень утомительна.

На шоу Евгения Клопотенко исполнитель объяснил, что не может их осуждать. А рядовые украинцы, обеспокоенные поведением Ямы и Винника, имеют на это право.

"У каждого своя нервная палитра. Люди могут ужасно болеть от этого. Ну остались там за границей Яма, Винник, кто там еще — Потап. Я не токсик. Ясно, что их молотят-перемалывают в соцсетях люди простые, и они безусловно правы", – высказался Павел Зибров.

Зибров вспомнил предательницу Таисию Повалий, поддерживающую кремлевский режим и войну в Украине. Артист признался, что ему было непросто воспринять позицию Таисии, с которой они дружили более 27 лет. Известно, что Зибров не общается с предательницей 2014 года.

Повалий выступает перед россиянами

"Мы дружили 27 лет, это больно. Я познакомился с Мариной, а Лихута познакомился с Таей. На глазах их и наша любовь начиналась. После 2014 года мы прекратили общаться и видеться. То, что они сделали после войны… Это больно", — вспомнил Павел.

Ранее "Телеграф" писал, что Таисия Повалий назвала путина "борцом с нацизмом". Она поддерживает нарративы пропагандистов рф.