Екатерину Тишкевич, которая болеет неизлечимой болезнью, выписали из больницы: актриса поделилась радостными фото

Актриса поделилась, что ей уже лучше

Екатерина Тышкевич болеет неизлечимой болезнью. Актриса уже 9 лет страдает от головных болей. Артистка попала в реанимацию и была на грани жизни и смерти. Ее муж раньше рассказал, что у девушки начался сепсис. Что стало причиной его появления – неизвестно.

Сегодня Екатерина поделилась радостными фото на своей странице Instagram. Актриса рассказала, что уже чувствует себя лучше и может ходить самостоятельно. Однако на лице еще видны раны, появившиеся в результате болезни. Также девушка порадовала поклонников новостью, которую уже выписывают из одесской больницы. Екатерина при этом опубликовала фото с врачами, назвав их "друзьями-спасателями".

Екатерина Тишкевич с врачами

Актриса также поблагодарила всех и показала, как ее поздравляли с выпиской. Девушке подарили большой букет белых и розовых роз и воздушные шарики. Екатерина рассказала, что уже поправляется.

Екатерина Тишкевич

Пожелаем Екатерине крепкого здоровья на скорейшего выздоровления. Ждем ее возвращения на съемочные площадки!

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