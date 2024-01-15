Признание Тишкевич: актриса впервые рассказала, почему попала в реанимацию и будет ли подавать в суд на больницу (видео)

Актриса поделилась, от чего произошел сепсис

Украинская актриса Екатерина Тишкевич, з жизнь которой врачи недавно боролись в реанимации, рассказала, что на самом деле с ней произошло. Совсем недавно ее выписали из больницы. Актриса страдает уже 9 лет от головных болей.

Екатерина Тишкевич решилась дать интервью Алине Доротюк, в котором искренне поделилась, от чего произошел сепсис. Актриса улыбалась, несмотря на все пережитое.

С чего все началось

Актриса рассказала, что более 9 лет она страдает головными болями, которые вызывали тревожные мысли. Осенью Екатерина добровольно легла в психбольницу, где ей вводили сильный антидепрессант с помощью капельницы. Через несколько дней она заметила, что начала сильно болеть рука. Там начался сепсис.

После психбольницы она заметила, что на месте, где был катетер, пошло воспаление. Еще через три дня Екатерина поняла, что что-то точно не так уехала в частную больницу. "Мое состояние ухудшалось настолько, что я мало что помню….Я больше все помню по словам мамы и мужа".

Так актриса попала в реанимацию. Начался сильный отек лёгких, ночью она дышала с помощью специальной маски. Для того чтобы обнаружить источник воспаления, пришлось делать операцию. Разрезали руку, но ничего не нашли.

Удалось ли все же обнаружить, от чего начался сепсис

Точную причину установить не удалось, но врачи заключили, что этот сепсис начался в результате из-за стафилококка, который попал в кровь через катетер. Его плохо обработали в психбольнице.

Будет ли Екатерина подавать в суд на больницу

Актриса ответила, что судиться ни с кем не собирается. Дело в том, что она не считает, что это вина медсестры, которая ставила ей катетеры. Также Екатерина сказала, что, скорее всего, такие условия во всех государственных больницах. Также поделилась, что многие находящиеся там люди лежат там пожизненно и лечат тяжелые болезни. "Закрыть эту больницу? Нет. Я видела, какие девушки там лежат. Это довольно существенные психические расстройства: шизофрения, биполярные расстройства. Это для кого-то последняя надежда. Я даже слышала, что кого-то не хотят забирать родственники. И мой врач не будет их выгонять. Она дает приют в этой больнице", — сказала актриса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Екатерина Тишкевич после комы поделилась фото. Актриса выложила фотографию с мужем.