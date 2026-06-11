"Мы беременны!". Известная украинская актриса после тяжелой болезни ждет первенца

Раньше звезда чуть не потеряла ребенка

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич и ее муж, актер Валентин Томусяк, ждут ребенка.

Радостным известием супруги поделились в интервью журналистке Алине Доротюк. Пара больше не скрывает своего счастья и открыто рассказывает о долгожданном пополнении.

Будущая мамочка сейчас находится на пятом месяце беременности (второй триместр). Из-за длительной борьбы с хронической головной болью и приема сильных антидепрессантов Екатерина долгое время не могла планировать материнство. Только после стабилизации состояния и изменения терапии врачи дали зеленый свет.

Мы беременны, недавно перешли во второй триместр. На самом деле, мы все это время даже не пробовали. Я не думала, что у нас так скоро выйдет. Мой врач согласовала. И в январе решили попробовать, а в феврале я уже забеременела Екатерина Тышкевич

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

По словам Екатерины, последние полтора-два года она не употребляет антидепрессанты и перешла на безопасный для беременности препарат, что позволило избежать возвращения депрессивных состояний.

Трудности на ранних сроках

Несмотря на огромную радость, начало беременности оказалось непростым для 31-летней звезды. На ранних сроках у Екатерины произошло кровотечение, и возникла серьезная угроза выкидыша. К счастью, благодаря профессионализму и скорым действиям врачей беременность удалось спасти, и сейчас здоровью малыша и мамы ничего не угрожает.

Напомним, что в начале декабря 2023 года Екатерина Тышкевич пережила критическое состояние. Из-за тяжелого сепсиса, спровоцированного инфекцией после установки катетера, она оказалась в реанимации в состоянии медикаментозной комы. Тогда врачи не давали никаких прогнозов, а за жизнь актрисы молилась вся страна.

После выздоровления Екатерина проходила длительную реабилитацию, включавшую операцию на руке по удалению некротизированных тканей. В течение всего пути ее поддерживает муж, актер Валентин Томусяк.