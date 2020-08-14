Лукашенко - протестующим: Хотите - бастуйте

Глава беларуского государства отреагировал на беспорядки в стране.

Протесты в Беларуси негативно влияют на положение страны на мировом рынке.

Об этом заявил действующий президент республики Александр Лукашенко на встрече со строителями, пишет "Белта".

Для примера последствий забастовок он выделил предприятие "Беларуськалий". "Если они забастуют на два дня, то конкуренты - россияне и канадцы - перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить", - сказал он.

По его словам, аналогичная ситуация происходит в сфере машиностроения.

"Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не выставите их на рынок, а завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся", - убежден Лукашенко.

"Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте", - добавил он.

Кроме того, на встрече Лукашенко опроверг свой въезд за границу: "Я пока живой и не за границей".

Напомним, утром появилась информация о намерениях Александра Лукашенко выступить с заявлением о своем видении протестов в Беларуси.