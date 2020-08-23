СМИ: Лукашенко покинул свой дворец на вертолете (Видео)

Ко дворцу президента Беларуси Александра Лукашенко прибыл вертолет. По сообщениям в Телеграмм-каналах, его собираются эвакуировать.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live со ссылкой на свои источники.

Белоруссия. Минск. Резиденция Лукашенко окружена. Протестующие подошли еще ближе к оцеплению. Видео: Медиазона pic.twitter.com/9Legr0CJRt — SCIENCE CLUB RU (@SCIENCE_CLUB_RU) August 23, 2020

Отмечается, что Дворец оцепили силовики, протестующих, находящихся поблизости, призывают выражать свои требования.

"Если вы находитесь возле оцепления — то у диктатора есть все шансы УСЛЫШАТЬ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ", - говорится в сообщении.





Вертолёт сел, кордон начал разбегаться pic.twitter.com/23GFGCx8fy — Чай з варэннем (@belteanews) August 23, 2020

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, согласно результатам которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Большое количество граждан не поверили в правдивость результатов голосования и вышли протестовать на улицы, где получили мощный отпор силовиков.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

17 августа объявлена общенациональная забастовка.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".