"С первым воскресеньем весны!": Максим Галкин показал новое фото любимой супруги (фото)

71-летняя российская эстрадная певица и актриса Алла Пугачева, которая отписалась в Инстаграме от страницы бывшего мужа Филиппа Киркорова, восхитила поклонников невероятно моложавым видом.

В первое воскресенье весны ее 44-летний супруг, юморист и пародист Максим Галкин, опубликовал селфи с "Примадонной" и поздравил всех подписчиков с необычным праздником.

"С первым воскресеньем весны! В лице любимой Аллы поздравляю всех женщин с первым воскресеньем весны, с праздником, когда-то придуманным Аллой, который символизирует любовь, обновление, возрождение!", - написал Галкин в новом посте.

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Позже юморист опубликовал ролик, в котором поклонники Аллы Борисовны 7 марта скандируют у ее замка в деревне Грязи. Они прилетели к ней с разных уголков России, чтобы лично поздравить звезду с придуманным праздником.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Ранее 7-летняя дочь Аллы Пугачевой "зажгла" на кухне, чем повеселила подписчиков российской артистки.