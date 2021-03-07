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"С первым воскресеньем весны!": Максим Галкин показал новое фото любимой супруги (фото)

"С первым воскресеньем весны!": Максим Галкин показал новое фото любимой супруги (фото)
Обновлено 16:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram Максима Галкина

71-летняя российская эстрадная певица и актриса Алла Пугачева, которая отписалась в Инстаграме от страницы бывшего мужа Филиппа Киркорова, восхитила поклонников невероятно моложавым видом.

В первое воскресенье весны ее 44-летний супруг, юморист и пародист Максим Галкин, опубликовал селфи с "Примадонной" и поздравил всех подписчиков с необычным праздником.

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"С первым воскресеньем весны! В лице любимой Аллы поздравляю всех женщин с первым воскресеньем весны, с праздником, когда-то придуманным Аллой, который символизирует любовь, обновление, возрождение!", - написал Галкин в новом посте.

 
 
 
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Позже юморист опубликовал ролик, в котором поклонники Аллы Борисовны 7 марта скандируют у ее замка в деревне Грязи. Они прилетели к ней с разных уголков России, чтобы лично поздравить звезду с придуманным праздником.

 
 
 
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Ранее 7-летняя дочь Аллы Пугачевой "зажгла" на кухне, чем повеселила подписчиков российской артистки.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Поздравление, Алла Пугачева, Максим Галкин.
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