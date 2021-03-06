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Миллион за музыку, написанную за неделю: Земфира получила заманчивое предложение

Миллион за музыку, написанную за неделю: Земфира получила заманчивое предложение
Обновлено 18:17 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Пока поклонники Земфиры наслаждаются ее новым альбомом "Бордерлайн", вокруг которого уже разразился скандал из-за обложки альбома, певица разрабатывала музыку для спектакля своей подруги - Ренаты Литвиновой.  

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash

В то время как Земфира работа над своим седьмым альбомом, Рената готовила для МХАТ имени Горького постановку "Звезда Вашего периода". Однако за неделю до премьеры спектакля оказалось, что к нему нет музыкального оформления. 

И ни для кого не удивительно, что Литвинова обратилась за помощью к своей близкой подруге Земфире.   

19 февраля МХАТ заказал артистке музыку, что в общей сумме составляет примерно 1,5 часа саунда, и пообещали ей за работу 990 тысяч. Но есть одно но, на работу дается только — пять суток. Конкурс не проводился, так как только музыка Земфиры отвечает авторскому видению Ренаты.  

СМИ заприметили, что возможно Земфира знала об этом предложении заранее и успела подготовиться. 

 

Ранее "Телеграф" писал, что фанаты Земфиры положительно восприняли новый альбом певицы. Такое же мнение о нем высказал и российский музыкальный критик Михаил Козырев. 

А украинский журналист Алексей Бондаренко рассказал, почему Земфиру продолжают слушать в Украине несмотря на то, что идет седьмой год войны с Россией. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Музыка, Земфира, Литвинова.
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