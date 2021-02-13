Совместила приятное с полезным: Лиза Галкина станцевала на кухне (видео)

Российская певица Алла Пугачева, которая отожгла в новогоднюю ночь, показала видео, на котором ее младшая дочь Лиза танцует и одновременно убирает в столовой вместе с няней, которую зовут Оксана.

Милым роликом звезда поделилась в соцсети Инстаграм.

"Наша Мэри Поппинс (Оксана) внедрила творческий подход при уборке на кухне. Лизе нравится", - подписала видео 71-летняя Алла Борисовна.

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Подписчики эстрадной исполнительницы признались, что очень соскучились по ней, ведь она очень редко выкладывает в социальных сетях кадры из личной жизни, а идею с приобщением ребенка к уборке взяли на вооружение.

44-летний супруг Пугачевой, юморист Максим Галкин, написал в комментариях громкое "Браво!".

Алла Борисовна Пугачева имеет троих детей: певица Кристина Орбакайте родилась в 1971 году в браке с цирковым артистом Миколасом Орбакайте. В 2011 году артистка вышла замуж за младшего на 27 лет юмориста Максима Галкина. В 2013 году у пары появилась двойня - Лиза и Гарри.

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Ранее стало известно о том, что певица Алла Пугачева отписалась от аккаунта экс-мужа Филиппа Киркорова и подписалась на страницу Алексея Навального.

Также недавно личный стилист Примадонны обвинил Леди Гагу в копировании образа своей звездной клиентки.