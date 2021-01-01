Зажгла по полной: видео танца Аллы Пугачевой попало в сеть

Российский телеведущий Максим Галкин показал своим подписчикам, как он со своей супругой певицей Аллой Пугачевой отмечали Новый год.

На своей странице в Инстаграм он опубликовал видео, как примадонна зажигала под хит «Видели ночь» со своими подругами Юлией Проскуряковой и Мариной Юдашкиной в новогоднюю ночь.

«Подруги видели ночь» - подписал видео Галкин.

На видео Алла Борисовна зажигательно отплясывает в белом платье и легкой серебристой кофточке, размахивая подолом платья.

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Подписчики с восторгом оценили новогодние развлечения Пугачевой и Галкина. «Алла просто огонь в таком возрасте!», «Супер, вот молодцы, как зажигают девчонки», «Аллочка Борисовна шикарно выглядит! Прекрасно отплясывает», «Все молодцы-танцуй пока молодой!», «Ого, девчонки зажигают» - пишут в комментариях.

Ранее, «Телеграф» писал, что Алла Пугачева раскрыла секрет своей молодости.