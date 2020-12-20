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Освоила фотошоп: сеть обсуждает секрет молодости Аллы Пугачевой (фото)

Освоила фотошоп: сеть обсуждает секрет молодости Аллы Пугачевой (фото)
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Примадонна Алла Пугачева в свои 70 лет выглядит очень свежо и молодо. Она не стесняется показываться без макияжа, публикуя в Инстаграме снимки, на которых предстает в естественном виде.

Алла Борисовна - человек прямолинейный и на вопросы о секретах своей красоты отвечает честно.

«У меня просто хорошая кожа. И хорошие друзья — пластические хирурги», — шутит Алла Борисовна.

Однако у пользователей сети есть свои предположения по поводу того, как же примадонне удается поддерживать столь потрясающую форму.

«Фоторедакторы творят чудеса!», «Двигатель машины времени ботокс и фотошоп», «Фотошоп 4000 про», «Видно, что мощный редактор наложен сверху», «Пластическая хирургия- ее все», «Все платные фильтры в фейсап скупила» - пишут в сети.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Алла Борисовна заценила новый клип группы ДДТ.

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Все по теме:

Молодость, Примадонна, Алла Пугачева.

Автор:

Телеграф
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