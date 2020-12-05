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Суббота, 05.12.2020
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"Отсутствие фальши": новый клип ДДТ оценила Алла Пугачева (видео)

"Отсутствие фальши": новый клип ДДТ оценила Алла Пугачева (видео)
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф

3 декабря российская рок-группа ДДТ выпустила новый клип на песню под символическим названием "2020".

Видео появилось на официальном YouTube-канале музыкантов.

"Спасибо друзьям ДДТ за танцы на автомобилях и огонь!" - поблагодарила группа команду, работавшую над клипом.

Видео "2020" сразу же понравилось фанатам ДДТ, а также было отмечено российской эстрадной певицей Аллой Борисовной Пугачевой.

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Так, на ее странице в Инстаграме был размещен клип с таким текстом: "Спасибо ДДТ за новую песню, за отсутствие фальши, за то, что так точно передали правду жизни!"

 
 
 
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A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Рок-группа ДДТ была создана летом 1980 года в Уфе. Бессменным лидером коллектива и автором большинства песен является Юрий Шевчук.

Ранее ДДТ выпустила музыкальное видео, посвященное протестам в Хабаровске.

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Алла Пугачева, ДДТ, 2020.

Автор:

Телеграф
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