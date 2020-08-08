"Ты не один": группа ДДТ посвятила новое видео протестам в Хабаровске (Видео)

На официальном Youtube-канале группы ДДТ появилось новое видео, посвященное протестам в Хабаровске.

Лидер ДДТ Юрий Шевчук поддержал протестующих жителей Хабаровского края и записал новую версию песни "Ты не один".

Видео начинается с кадров митинга в Хабаровске 30 июля, где горожане кричат: "Шевчук, приезжай!".

В новом ролике он говорит, что пока приехать не может, "но все у нас впереди".

Видео обнародовано на канале группы 7 августа:

Протесты в Хабаровске длятся уже почти месяц. Сегодняшняя акция, 29-ая по счету, вновь собрала тысячи людей.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвинили якобы в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов.

После этого Фургала отправили в Москву, где суд отправил его под арест на два месяца.

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с "утратой доверия".

11 июля от десяти до двенадцати тысяч жителей города вышли на митинг с требованием освободить Фургала. Эту акцию назвали крупнейшей в истории Хабаровска.