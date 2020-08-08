Митинг в поддержку протестующих в Хабаровске: в Санкт-Петербурге силовики задержали несколько человек (Видео)

В Санкт-Петербурге и Омске состоялись митинги в знак солидарности с протестующими жителями Хабаровска, которые уже месяц назад начали масштабные акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

В Петербурге группа людей собралась возле Гостиного двора. Девушку, проводившую одиночный пикет с плакатом "Россия вставай", жестко задержала полиция.

Видео задержание обнародовало российское издание Новая газета.

В Санкт-Петербурге на акции в поддержку Хабаровска задержаны несколько человек.

На видео жесткое задержание девушки, которая стояла с плакатом «Россия, вставай!». Видео: Анна Кильгишова / для «Новой» pic.twitter.com/Gm6q09wQlC — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 8, 2020

Отмечается, что вскоре после задержания девушки, полиция увезла в отделение еще двоих активистов.

Как отмечает штаб Навального, в Омске силовики также задержали около 10 человек.

В Омске начали задерживать участников шествия: неизвестные в штатском под присмотром полиции схватили одного из протестующих. Видео: штаб Навального в Омскеhttps://t.co/WDpGKdAGuN pic.twitter.com/63V7pnOMIw — ОВД-Инфо (@OvdInfo) August 8, 2020

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвинили якобы в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов.

После этого Фургала отправили в Москву, где суд отправил его под арест на два месяца.

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с "утратой доверия".

11 июля от десяти до двенадцати тысяч жителей города вышли на митинг с требованием освободить Фургала. Эту акцию назвали крупнейшей в истории Хабаровска.