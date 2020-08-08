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Митинг в поддержку протестующих в Хабаровске: в Санкт-Петербурге силовики задержали несколько человек (Видео)

Митинг в поддержку протестующих в Хабаровске: в Санкт-Петербурге силовики задержали несколько человек (Видео)
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В Санкт-Петербурге и Омске состоялись митинги в знак солидарности с протестующими жителями Хабаровска, которые уже месяц назад начали масштабные акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

В Петербурге группа людей собралась возле Гостиного двора. Девушку, проводившую одиночный пикет с плакатом "Россия вставай", жестко задержала полиция. 

Видео задержание обнародовало российское издание Новая газета. 

 Отмечается, что вскоре после задержания девушки, полиция увезла в отделение еще двоих активистов. 

 Как отмечает штаб Навального, в Омске силовики также задержали около 10 человек. 

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвинили якобы в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов.   

После этого Фургала отправили в Москву, где суд отправил его под арест на два месяца. 

Протесты в Хабаровске: ВДВ-шники попросили военных поддержать митингующих

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с "утратой доверия". 

11 июля от десяти до двенадцати тысяч жителей города вышли на митинг с требованием освободить Фургала. Эту акцию назвали крупнейшей в истории Хабаровска.

 

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Россия, Санкт-Петербург, Омск, Хабаровск.

Автор:

Телеграф
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