Митинг в поддержку протестующих в Хабаровске: в Санкт-Петербурге силовики задержали несколько человек (Видео)

В Петербурге группа людей собралась возле Гостиного двора. Девушку, проводившую одиночный пикет с плакатом "Россия вставай", жестко задержала полиция.
Видео задержание обнародовало российское издание Новая газета.
В Санкт-Петербурге на акции в поддержку Хабаровска задержаны несколько человек.
На видео жесткое задержание девушки, которая стояла с плакатом «Россия, вставай!».
Видео: Анна Кильгишова / для «Новой» pic.twitter.com/Gm6q09wQlC
— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 8, 2020
Отмечается, что вскоре после задержания девушки, полиция увезла в отделение еще двоих активистов.
Как отмечает штаб Навального, в Омске силовики также задержали около 10 человек.
В Омске начали задерживать участников шествия: неизвестные в штатском под присмотром полиции схватили одного из протестующих.
Видео: штаб Навального в Омскеhttps://t.co/WDpGKdAGuN pic.twitter.com/63V7pnOMIw
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) August 8, 2020
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвинили якобы в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов.
После этого Фургала отправили в Москву, где суд отправил его под арест на два месяца.
20 июля президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с "утратой доверия".
11 июля от десяти до двенадцати тысяч жителей города вышли на митинг с требованием освободить Фургала. Эту акцию назвали крупнейшей в истории Хабаровска.