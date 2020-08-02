Протесты в Хабаровске: ВДВ-шники попросили военных поддержать митингующих

Жители Хабаровска вновь провели акцию в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала. Акции продолжаются уже 23 дня, сообщает Сибирь.Реалии.

Сегодня на акции вышли несколько сотен человек, возглавляли колонну несколько человек в голубых беретах, которые празднуют день ВДВ.

Они же обратились к другим ветеранам боевых действий и спецназа, с просьбой поддержать жителей города и присоединиться к протестам.

Участники протестов выкрикивали традиционные лозунги в поддержку Фургала и против Владимира Путина.

Путинские информ-холуи выдумали и форсят новость: сегодня в Хабаровске впервые не было протестного шествия. Потому что день ВДВ.

Типа, протестующие испугались суровых парней в голубых беретах.

А правда в том, что шествие в Хабаровске было. И сегодня колонну возглавляли бойцы ВДВ pic.twitter.com/EFzlB62n7J — Alexey Navalny (@navalny) August 2, 2020

ВДВ за Хабаровскpic.twitter.com/Cs8L9KNBks — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) August 2, 2020

Хабаровск сейчас. Опять те же 150 бузотёров (по данным ТАСС) вышли на улицы. pic.twitter.com/ceplch4XLn — WalterWhite (@WalterW59383432) August 2, 2020

Накануне в Хабаровске прошла массовая акция протеста, на улицы, как обычно по субботам, вышли тысячи людей. Акции солидарности прошли в 30 городах России, в том числе Москве и Петербуге, них полиция задержала около 70 участников. В Хабаровске задержаний не было.