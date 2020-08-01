Тысячи хабаровчан под проливным дождем требовали отставки Путина

Несмотря на проливной дождь в Хабаровске, люди вновь вышли на митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

Помимо привычных лозунгов "Я/Мы Фургал" и "Россия, выходи!" также звучали и другие в адрес президента РФ Владимира Путина, назначенного Кремлем руководителя края Михаила Дегтярева и сотрудников полиции.

Об этом сообщает российский телеканал Дождь.

Это уже 22-й день протестов в Хабаровске. По официальным данным, на сегодняшнюю акцию протеста вышли более трех тысяч человек.

Ранее в городе прошли первые задержания. Арестован блогер, который вел трансляции на YouTube, а также водитель "фургаломобиля". Они обвиняются в создании помех для движения на массовых акциях. массовой акции.

Хабаровск: Мы идём по лужам, Путин нам не нужен! pic.twitter.com/BhiUUCcfFS — Андрей Пивоваров (@brewerov) August 1, 2020

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвинили якобы в причастности к организации убийств в начале 2000-х годов.

После этого Фургала отправили в Москву, где суд отправил его под арест на два месяца.

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с "утратой доверия".

11 июля от десяти до двенадцати тысяч жителей города вышли на митинг с требованием освободить Фургала. Эту акцию назвали крупнейшей в истории Хабаровска.

Впрочем уже 18 июля на акции протеста, по данным СМИ, вышли до 50 тысяч человек.