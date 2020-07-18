Протесты в Хабаровске: рекордное количество жителей города вышли на улицы несмотря на жару и пандемию (Видео)

Протестующие в Хабаровске продолжают митинговать в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.

Сегодня, 18 июля, в городе опять прошла акция с требованием освободить Фургала из московского СИЗО "Лефортово" и судить в Хабаровске.

Об этом сообщают Meduza и BBC.

По данным городской администрации на акции собрались около 10 тысяч человек, однако корреспонденты разных изданий приводят цифры вплоть до 50 тысяч участников.

Несмотря на 30 градусную жару, митингующие начали собираться перед зданием правительства края в 12 часов утра по местному времени.

Невероятные кадры. Хабаровск вышел в поддержку Фургала! pic.twitter.com/aIIpsT0gns — Реквием по стране #НЕТОБНУЛЕНИЮ (@FailedStateRu) July 18, 2020

Демонстранты скандировали лозунги "Свободу!", "Фургал - наш выбор!", "Я, мы, он, она - за Фургала вся страна".

Хабаровск - столица свободной России! Дальневосточники - сила! Больше 80 тыс человек (15% жителей) вышли на митинги против беззакония власти! Народ скандирует: «Хабаровск своих не бросает!», «Путина в отставку!», «Свободу Фургалу!»,«Против обнуления!», «Руки прочь от Хабаровска!» pic.twitter.com/aiQEtvHufj — Жуковский Владислав (@vlad_zhukovskiy) July 18, 2020

Мэр города Сергей Кравчук, который ранее утверждал о том, что "многие участники митингуют за деньги" в сегодняшнем обращении воздержался от подобных высказываний, но напомнил о возможности заразиться коронавирусом.

"Я вновь обращаюсь к вам по поводу проведения в городе массовых стихийных несогласованных акций. Они проходят в Хабаровске уже шестой день подряд и продолжают собирать большое число участников, включая семьи с детьми. Здоровье этих людей под угрозой: нахождение в толпе в разы увеличивает риск заражения COVID-19," - говорится в обращении мэра.

Напомним: Сергей Фургал известный бизнесмен из Хабаровского края. В политику пришел в 2005 году. Был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В 2018 году на выборах с большим преимуществом победил представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта.

9 июля Фургала задержали и доставили в Москву. Он подозревается в убийстве двух бизнесменов, а также в покушениях на убийство, совершенных в 2004-2005 годах.

11 июля от десяти до 12 тысяч жителей города вышли на митинг с требованием освободить Фургала. Эту акцию назвали крупнейшей в истории Хабаровска