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Протесты в Хабаровске: рекордное количество жителей города вышли на улицы несмотря на жару и пандемию (Видео)

Протесты в Хабаровске: рекордное количество жителей города вышли на улицы несмотря на жару и пандемию (Видео)
19:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Протестующие в Хабаровске продолжают митинговать в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.

Сегодня, 18 июля, в городе опять прошла акция с требованием освободить Фургала из московского СИЗО "Лефортово" и судить в Хабаровске. 

Об этом сообщают Meduza и BBC. 

По данным городской администрации на акции собрались около 10 тысяч человек, однако корреспонденты разных изданий приводят цифры вплоть до 50 тысяч участников. 

Несмотря на 30 градусную жару, митингующие начали собираться перед зданием правительства края в 12 часов утра по местному времени. 

Демонстранты скандировали лозунги "Свободу!", "Фургал - наш выбор!", "Я, мы, он, она - за Фургала вся страна".

Мэр города Сергей Кравчук, который ранее утверждал о том, что "многие участники митингуют за деньги" в сегодняшнем обращении воздержался от подобных высказываний, но напомнил о возможности заразиться коронавирусом. 

"Я вновь обращаюсь к вам по поводу проведения в городе массовых стихийных несогласованных акций. Они проходят в Хабаровске уже шестой день подряд и продолжают собирать большое число участников, включая семьи с детьми. Здоровье этих людей под угрозой: нахождение в толпе в разы увеличивает риск заражения COVID-19," - говорится в обращении мэра. 

Напомним: Сергей Фургал известный бизнесмен из Хабаровского края. В политику пришел в 2005 году.  Был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В 2018 году на выборах с большим преимуществом победил представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта.

9 июля Фургала задержали и доставили в Москву. Он подозревается в убийстве двух бизнесменов, а также в покушениях на убийство, совершенных в 2004-2005 годах.

11 июля от десяти до 12 тысяч жителей города вышли на митинг с требованием освободить Фургала. Эту акцию назвали крупнейшей в истории Хабаровска

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Россия, Протесты, Хабаровск.

Автор:

Телеграф
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