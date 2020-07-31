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В Госдуме заявили о готовности официально поставлять оружие на Донбасс

В Госдуме заявили о готовности официально поставлять оружие на Донбасс
13:43 Сегодня Телеграф Фото: duma.gov.ru
Если в США примут предложенный закон о выделении военной помощь Украине, то это может вынудить Россию задуматься об официальных поставках оружия Донбассу.

В России заявили, что если Соединенные Штаты Америки утвердят и предоставят военную помощь Украине, то Россия будет официально поставлять оружие на Донбасс.

Такое заявление сделал глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников, передает российский "Интерфакс".

По словам Калашникова принятие Сенатом США законопроекта о военной помощи Украине в размере 300 млн долларов "откроет России двери" для официальных поставок оружия на восток Украины.

"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять - "ДНР" и "ЛНР". В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие (боевикам - ред.) официально", - заявил Калашников.

По его мнению, в таком случае России ничего не останется, кроме как "закрыть эту тему - не стесняться поставлять оружие ДНР и ЛНР".

Как сообщалось, сегодня госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что администрация Трампа положительно относится к решению Конгресса США увеличить поставки Украине летальных вооружений в оборонном бюджете на 2021 финансовый год.

В Сенат США внесли проект закона, который предполагает ежегодное выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине. 

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Все по теме:

Россия, Госдума, Оружие, Донбасс.

Автор:

Телеграф
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