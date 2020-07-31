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Помпео: в США поддерживают увеличение военной помощи Украине

Помпео: в США поддерживают увеличение военной помощи Украине
Обновлено 04:32 Сегодня Телеграф Укринформ
Администрация Дональда Трампа положительно относится к решению обеих палат Конгресса США увеличить поставки Украине летальных вооружений в оборонном бюджете на 2021 финансовый год. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео во время слушаний в комитете Сената по вопросам международных отношений.

"Администрация действительно поддерживает увеличение такой помощи", - отметил госсекретарь в ответ на вопрос сенатора Роба Портмана о позиции правительства относительно увеличения расходов для обеспечения Украины летальным оружием. 

В то же время глава Госдепартамента отметил, что действующая администрация подвергается несправедливой критике по поводу недостаточного давления на Россию.

"Мы выпустили Крымскую декларацию, обеспечили Украину летальным оружием, ввели санкции против более чем 360 российских субъектов", - подчеркнул Помпео.

Он также указал, что Россия играет дестабилизирующую роль не только в Украине, но и в Сирии, где поддерживает режим Асада. Кроме того, РФ строит проекты газопроводов в Европе, чтобы усилить ее энергетическую зависимость. 

"Россия – это авторитарная дестабилизирующая сила, которая действует в Украине, Ливии, Сирии и внутри западных демократий. Наша администрация прилагает усилия, чтобы защитить наши интересы и наших друзей", - подытожил государственный секретарь США.

Ранее, в Госдепартаменте США расширят санкции в отношении Ирана, и введут ограничения на ввоз в страну 22 видов металлов и материалов, которые могут использоваться для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики.

Также, ключевые представители республиканцев не одобрили идею президента США Дональда Трампа по переносу президентских выборов, которые должны пройти 3 ноября 2020 года. Об этом сообщили в The New York Times.

Большая часть граждан США выступают за возможность голосования по почте на выборах осенью 2020 года, поскольку опасаются, что на участках можно заразиться COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса.

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Все по теме:

Украина, США, Дональд Трамп, Майк Помпео.

Автор:

Телеграф
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