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В США однопартийцы не поддержали идею Трампа отложить выборы

В США однопартийцы не поддержали идею Трампа отложить выборы
Обновлено 03:11 Сегодня Телеграф
Ключевые представители республиканцев не одобрили идею президента США Дональда Трампа по переносу президентских выборов, которые должны пройти 3 ноября 2020 года. Об этом сообщили в The New York Times.

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Соединенных Штатов Америки Митч Макконнелл напомнил, что раньше выборы проходили в Соединенных Штатах Америки несмотря на войны и Большую депрессию.

Он добавил, что выборы уже запланированы на 3 ноября и должны пройти в этот день.

Кроме того, лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти сказал, что в истории Америки не было случаев, когда выборы не проводили, и эту тенденцию нужно продолжать.

Также с идеей Трампа не согласились сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Марко Рубио и Тед Круз.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, которые должны состояться 3 ноября 2020 года. Предложение Трамп объяснил пандемией коронавируса, заявив, что американцы должны голосовать "безопасно и по правилам".

Ранее, в Минске прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, на который пришли более 63 тыс человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

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США, Выборы, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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