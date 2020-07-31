Выборы-2020: Большинство американцев поддерживают возможность голосования по почте

Большая часть граждан США выступают за возможность голосования по почте на выборах осенью 2020 года, поскольку опасаются, что на участках можно заразиться COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Согласно опубликованному в четверг опросу Harvard CAPS-Harris Poll, 70% респондентов поддерживают эту возможность. Особенно велика доля сторонников такого голосования среди демократов - 88%.

В то же время 78% опрошенных заявили, что "как минимум немного обеспокоены" возможностью фальсификации результатов голосования.

В опросе приняли участие почти 2 тыс. американцев, зарегистрированных в качестве избирателей. Опрос проводился с 21 по 23 июля.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что есть хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромное бесчестье для США. (Может - ИФ) отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?" - написал он в Twitter.

Ранее, в Минске прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, на который пришли более 63 тыс человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".