Скачать
Пятница, 31.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Кабмине предоставили университетам Украины возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 году
В Кабмине предоставили университетам Украины возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 году
Эпидемия коронавируса: На Буковине обнаружили 63 новых случая COVID-19
Эпидемия: На Буковине обнаружили 63 новых случая COVID-19
На президента ФИФА завели уголовное дело
На президента ФИФА завели уголовное дело
Трейлеры фильмов "Дюна", "Довод" и "Чудо-женщина: 1984" покажут через две недели
Известно, когда выйдут трейлеры "Дюны" и "Чудо-женщины: 1984"

Выборы-2020: Большинство американцев поддерживают возможность голосования по почте

Выборы-2020: Большинство американцев поддерживают возможность голосования по почте
Обновлено 04:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook
Большая часть граждан США выступают за возможность голосования по почте на выборах осенью 2020 года, поскольку опасаются, что на участках можно заразиться COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Согласно опубликованному в четверг опросу Harvard CAPS-Harris Poll, 70% респондентов поддерживают эту возможность. Особенно велика доля сторонников такого голосования среди демократов - 88%. 

В то же время 78% опрошенных заявили, что "как минимум немного обеспокоены" возможностью фальсификации результатов голосования. 

В опросе приняли участие почти 2 тыс. американцев, зарегистрированных в качестве избирателей. Опрос проводился с 21 по 23 июля. 

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года с целью не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

В США однопартийцы не поддержали идею Трампа отложить выборы

"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что есть хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромное бесчестье для США. (Может - ИФ) отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?" - написал он в Twitter.

Ранее, в Минске прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, на который пришли более 63 тыс человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Выборы, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верховный суд обязал Владимира Арьева и канал "Прямой" извиниться перед Виктором Медведчуком
02 Юмориста хотят выдвинуть кандидатом в одесские мэры
03 Ваши главные аспекты личности - психологический тест
04 Луческу провел первую тренировку в Динамо
05 Очередной "гумконвой" на Донбасс: Украина направила ноту протеста МИД РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ОБСЕ посчитала число жертв войны на Донбассе с начала года
ОБСЕ посчитала число жертв войны на Донбассе с начала года
На Львовщине в монастыре произошла вспышка коронавируса
На Львовщине в монастыре произошла вспышка коронавируса
Курбан-Байрам 2020: Зеленский присоединился к поздравлениям
Курбан-Байрам 2020: Зеленский присоединился к поздравлениям
Кинофестиваль в Торонто уже объявил свою программу
Кинофестиваль в Торонто уже объявил свою программу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь