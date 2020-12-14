Алла Пугачева без макияжа и в халате поразила поклонников на фото с детьми

Российская певица Алла Пугачева продолжает поражать поклонников своим внешним видом. В свои 71 Примадонна не боится появляться без макияжа, демонстрируя естественную красоту.

В понедельник, 14 декабря, супруг Аллы Борисовны юморист Максим Галкин опубликовал милый снимок с детьми на своей странице в Инстаграм. На заднем фоне можно увидеть и саму Аллу Пугачеву, которая выглядывает из-за угла. Стоит отметить, что на снимке она предстала без макияжа и в домашнем халатике.

«В школу» - подписал снимок Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Поклонники Примадонны отметили, что она очень хорошо выглядит, засыпав комментарии позитивными отзывами и комплиментами.

«Обожаю Аллу! Особенно такую, домашнюю», «Алла чудесна на заднем плане», «АБ за заднем плане круто получилась!», «Алла Борисовна, позитив», «Алла огонь» - пишут фанаты.

Ранее «Телеграф» сообщал, что Алла Пугачева отметила новый клип группы ДДТ.