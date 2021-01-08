Первая жертва среди полицейских: после разгона сторонников Трампа в Вашингтоне скончался офицер

8 января, офицер полиции Капитолия США скончался в результате травм, полученных в результате жестокой осады здания в среду 6 января. Эта смерть уже 5 по счету, связанная с беспорядками.

Об этом сообщили в пресс-релизе департамента, передают abcnews.

По информации полиции офицер, опознанный как Брайан Д. Сикник, скончался в 21:30 в четверг вечером.

"Он вернулся в офис своего подразделения и потерял сознание. Его доставили в местную больницу, где он скончался от полученных травм. Смерть офицера Сикника будет расследоваться отделом по расследованию убийств столичного департамента полиции, USCP и нашими федеральными партнерами", - сообщили в USCP. Сикник работал в отделении с 2008 года, в последнее время как часть службы быстрого реагирования.

По данным правоохранительных органов, более 50 полицейских Капитолия и столичной полиции получили ранения в ходе беспорядков, а несколько офицеров USCP были госпитализированы с серьезными травмами.

Стоит напомнить, что три человека погибли в результате протеста, а 35-летняя женщина Эшли Бэббит была застреляна полицией Капитолия при попытке проникнуть в разбитое окно здания.