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Перед захватом Капитолия Трамп "решал" итоги выборов, а его семья счастливо смеялась (видео)

Перед захватом Капитолия Трамп "решал" итоги выборов, а его семья счастливо смеялась (видео)
Обновлено 12:30 Сегодня Телеграф

Когда в Капитолии бушевали беспорядки, президент США Дональд Трамп попытался призвать сенаторов отменить выборы. При этом в сеть утекло видео со счастливо семьей Трампа во время бунта, во время которого погибли 5 человек.

Об этом сообщили edition.cnn.com.

Дональд Трамп и его поверенный Руди Джулиани по ошибке позвонили сенатору-республиканцу Майку Ли, поскольку в начале этой недели в Капитолии США разворачивались смертоносные беспорядки, как подтвердил CNN пресс-секретарь сенатора, - звонки, которые предназначались для другого сенатора Республиканской партии, которого Белый дом отчаянно пытался убедить отложить подсчет голосов Коллегии выборщиков.

Представитель Ли заявил, что звонки Трампа и его поверенного были предназначены для сенатора Томми Тубервилля, недавно избранного республиканца из Алабамы.

Трамп впервые позвонил на личный мобильный телефон Ли, республиканца из Юты, вскоре после 14:00 по восточному времени. В то время сенаторы были эвакуированы из зала заседаний Сената и находились во временном помещении для задержания, поскольку толпа сторонников Трампа начала вторгаться в Капитолий.

Ли снял трубку, и Трамп представился, и стало ясно, что он искал Тубервиль, и ему дали неправильный номер. Ли, удерживая президента в ожидании, пошел на поиски своего коллеги и передал Тубервиллю его телефон, сказав ему, что президент на линии и пытался дозвониться до него.

Тюбервиль говорил с Трампом менее 10 минут, при этом президент пытался убедить его выступить с дополнительными возражениями против голосования коллегии выборщиков в тщетной попытке заблокировать подтверждение Конгрессом победы избранного президента Джо Байдена, согласно источнику, знакомому с вызов. Звонок был прерван, потому что сенаторов попросили переехать в безопасное место.

CNN обратился в офис Тубервилля за комментариями.

Второй звонок Ли поступил в 19:00 по восточному времени от Джулиани. Ли не ответил на звонок, поэтому он перешел на голосовую почту. Офис Ли подтвердил CNN, что голосовая почта предназначалась для Тубервилля, а сообщение, оставленное Джулиани, было очень похоже на то, которое получил другой неназванный сенатор Республиканской партии. Стенограмма этого разговора была опубликована консервативным изданием The Dispatch, а также новостным блогом emptywheel.

По словам источника, Тюбервиль не знал, что Джулиани пытался связаться с ним, пока об этом не было объявлено публично. Трамп и Джулиани, вероятно, рассматривали его как человека, который мог бы помочь их делу, так как он был среди группы из шести сенаторов Республиканской партии, которые проголосовали за то, чтобы поддержать возражение против голосования на выборах в Аризоне, которое провалилось.

В то же время в сеть утекли кадры из видео, сделанном Дональдом Трампом-младшим, где видно, как его семья и друзья смеются и шутят за кулисами перед тем, как президент Дональд Трамп выступил на митинге - незадолго до того, как толпа сторонников президента вторглась в Капитолий США в результате беспорядков, в результате которых погибли пятеро человек.

Стоит напомнить, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что заставить молчать его не удастся, таким эмоциональным способом прокомментировав блокировку акааунта в Twitter, которую администрация соцсети ввела на постоянной основе.

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США, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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