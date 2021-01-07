Скачать
Четверг, 07.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 7 января: рост числа новых случаев COVID-19 и провал Трампа в США
Итоги 7 января: рост числа новых случаев COVID-19 и провал Трампа в США
Стала известна судьба полицейского, застрелившего сторонницу Трампа в Капитолии
Стала известна судьба полицейского, застрелившего сторонницу Трампа в Капитолии
Зимний карантин смягченный и не такой жесткий: Зеленский подтвердил введение локдауна
Зимний карантин смягченный и не такой жесткий: Зеленский подтвердил введение локдауна
Футболист Динамо назвал самого "жирного" игрока команды (видео)
Футболист Динамо назвал самого "жирного" игрока команды (видео)

Смена власти в США: Байден предложил кандидатов на топ-должности, а команда Трампа "несет потери"

Смена власти в США: Байден предложил кандидатов на топ-должности, а команда Трампа "несет потери"
Обновлено 20:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новоизбранный президент США Джо Байден назвал имена ключевых кандидатах в Министерстве юстиции. 

Как сообщает ABC, на пост генерального прокурора выдвигается Меррик Гарланд. 

На посты заместителя и помощника генпрокурора предложены Лиза Монако и Ванита Гупта соответственно. 

Помощником генпрокурора в отделе гражданских прав департамента может стать Кристен Кларк

"Наши первоклассные кандидаты на ведущие должности Министерства юстиции обладают высочайшей квалификацией, воплощают безупречный характер и суждения и посвятили свою карьеру служению американскому народу с честью и честностью", - сказал Байден.  

Он также добавил, что эти люди должны восстановить доверие народа к верховенству закона.  

На фоне этого, из команды действующего президента Дональда Трампа продолжают уходить люди. 

В среду вечером ушли глава администрации Мелании Трамп Стефани Гришэм и заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз. С должности специального посланника в Северной Ирландии ушел Мик Малвани. 

Помимо них оставили свои посты социальный секретарь Белого дома Рики Никета и заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттингер.

Как сообщалось ранее, Конгресс США окончательно признал Джо Байдена избранным президентом США

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джо Байден, Дональд Трамп, Меррик Гарланд.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сторонники Трампа пытались устроить госпереворот: что сейчас происходит в США
02 В Одессе в магазине "Рошен" произошел скандал из-за украинского языка: подробности
03 Ветеран-сторонница Трампа и еще трое: что известно о погибших во время протестов в США
04 Геннадий Корбан впервые прокомментировал гибель сына
05 Местные "Гиви" и "Моторола": фото сторонников Трампа в Капитолии облетели весь мир
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинские супермаркеты уже готовятся к локдауну: полки с &quot;запрещенкой&quot; показали на фото
Украинские супермаркеты уже готовятся к локдауну: полки с "запрещенкой" показали на фото
Риски слишком велики: Цукерберг жестко осадил Трампа после захвата Капитолия
Риски слишком велики: Цукерберг жестко осадил Трампа после захвата Капитолия
Bitcoin рекордно подскочил и снова рухнул вниз за один вечер
Bitcoin рекордно подскочил и снова рухнул вниз за один вечер
Рождественские мультфильмы для детей: ТОП-5 (видео)
Рождественские мультфильмы для детей: ТОП-5 (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь