Смена власти в США: Байден предложил кандидатов на топ-должности, а команда Трампа "несет потери"

Новоизбранный президент США Джо Байден назвал имена ключевых кандидатах в Министерстве юстиции.

Как сообщает ABC, на пост генерального прокурора выдвигается Меррик Гарланд.

На посты заместителя и помощника генпрокурора предложены Лиза Монако и Ванита Гупта соответственно.

Помощником генпрокурора в отделе гражданских прав департамента может стать Кристен Кларк

"Наши первоклассные кандидаты на ведущие должности Министерства юстиции обладают высочайшей квалификацией, воплощают безупречный характер и суждения и посвятили свою карьеру служению американскому народу с честью и честностью", - сказал Байден.

Он также добавил, что эти люди должны восстановить доверие народа к верховенству закона.

На фоне этого, из команды действующего президента Дональда Трампа продолжают уходить люди.

В среду вечером ушли глава администрации Мелании Трамп Стефани Гришэм и заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз. С должности специального посланника в Северной Ирландии ушел Мик Малвани.

Помимо них оставили свои посты социальный секретарь Белого дома Рики Никета и заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттингер.

Как сообщалось ранее, Конгресс США окончательно признал Джо Байдена избранным президентом США.