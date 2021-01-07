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Забеременела двойней от Ника Нолти: Кейт Бекинсейл поделилась странной перепиской с дочерью

Забеременела двойней от Ника Нолти: Кейт Бекинсейл поделилась странной перепиской с дочерью
Обновлено 12:29 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Британская актриса Кейт Бекинсейл рассказала своим поклонникам о самом странном сообщении, которое она получала в своей жизни.

На своей странице в Инстаграме актриса опубликовала скриншот экрана, на котором показана ее переписка с ее 21-летней дочерью Лили Мо. Лили прислала своей маме сообщение, в котором рассказала об очень странном сне, который ей приснился.

«Я только что проснулась от сна, в котором ты забеременела двойней от одной ночи с Ником Нолти», — написала Лили.

В ответ Бекинсейл отшутилась, что, это самое «скверное» сообщение, которое она когда-либо получала от дочери.

 
 
 
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Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale)

Напомним, Лили Мо — дочь Бекинсейл от бывшего избранника Майкла Шина, с которым они были в отношениях с 1995 по 2003 год.

Ник Нолти, о котором идется в сне, - 79-летний актер, трехкратный номинант на премию «Оскар», известный участием в картинах «Сорок восемь часов», «Мыс страха», «Халк». К Бекинсейл мужчина никакого отношения не имеет. Он живет в Калифорнии со своей супругой и их совместной дочерью.

Ранее, «Телеграф» писал, что звезда "Американской истории ужасов" актриса Эмма Робертс родила первенца.

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Все по теме:

Актриса, Переписка, Кейт Бекинсейл.

Автор:

Телеграф
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