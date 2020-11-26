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Дженнифер Лопес показалась абсолютно голой перед камерой (фото, видео)

Дженнифер Лопес показалась абсолютно голой перед камерой (фото, видео)
Обновлено 07:41 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Американской певице Дженнифер Лопес – 51. Однако, глядя на нее так и не скажешь. Звезда находится в отличной физической форме, ведет правильный образ жизни и ухаживает за собой. Ее упорный труд над собой отлично доказывают откровенные фотосессии.

На своей странице в Инстаграм Джей Ло показала результат одной из таких фотосессий, опубликовав пикантные снимки и видео, на которых позирует полностью обнаженной, прикрыв руками грудь. Сексуальные кадры в очередной раз доказали, что певица еще «ого-го».

«Авторами» откровенной фотосессии певицы стал культовый дуэт фотографов Mert & Marcus — Мерт Алас и Маркус Пиггот.

Подобным пикантным образом Дженнифер Лопес решила привлечь внимание к анонсу своей новой песни «In the Morning». Именно она играет на фоне короткого ролика.

 
 
 
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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Ранее, «Телеграф» писал, что Дженнифер Лопес и певец Малума выпустили совместный клип.

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Певица, Дженнифер Лопес.

Автор:

Телеграф
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