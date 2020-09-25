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Пятница, 25.09.2020

Дженнифер Лопес презентовала двойной клип на песни Pa Ti и Lonely (Видео)

Дженнифер Лопес и колумбийский певец Малума презентовали совместный двойной клип на песни Pa Ti и Lonely. В клипе Джей Ло предстала в роли миллиардерша, в то время как Малума превратился в ее охранника. Новые синглы станут саундтреками к новому фильму с Дженнифер Лопес под названием "Женись на мне". Выход романтической картины запланирован на 14 февраля 2021 года - День святого Валентина.
Фото: instagram
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Клип, Дженнифер Лопес, Maluma, Lonely, Женись на мне, Pa Ti.
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