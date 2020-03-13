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Клип на песню UNO группы Little Big для Евровидения-2020 (Видео)

Клип на песню UNO группы Little Big для Евровидения-2020 (Видео)
12:20 Сегодня Телеграф apostrophe.ua/ Фото: twitter.com

Новости культуры:Особенно зрителей впечатлил зажигательный толстячок в голубом костюме - без него советуют группе даже не ехать на конкурс.

Российская группа Little Big презентовала песню, с которой представит РФ на Евровидении-2020. Трек, с которым эпатажный коллектив отправится в Роттердам, называется Uno.

Вместе с песней вышел и клип, снятый в ретро-стиле. Ролик был выложен на YouTube-канале Eurovision Song Contest вечером 12 марта и на момент написания заметки собрал более миллиона просмотров. 

В клипе Little Big повторяют незатейливые движения, периодически камера переводит фокус с группы на танцора. А после того, как песня заканчивается, харизматичный толстячок остается один в пустом зале и едва не сбивает стойки микрофонов. 

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Группу Little Big собрали в 2013 году в Санкт-Петербурге. Сами музыканты называют себя сатирической арт-коллаборацией, которая одновременно делает акцент на музыке и перформансе. Зачастую в своих песнях и клипах Little Big с юмором обыгрывает различные стереотипы о русских, благодаря чему ролики быстро становятся вирусными и набирают десятки миллионов просмотров.

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Все по теме:

Музыка, YouTube, Евровидение, Песни, Eurovision Song Contest, LITTLE BIG, Евровидение 2020, Евровидения-2020, Клип на песню UNO, Группа Little Big.
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