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Стало известно, когда и с кем Украина будет выступать на "Евровидении" в 2021 году

Стало известно, когда и с кем Украина будет выступать на "Евровидении" в 2021 году
Обновлено 08:39 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Май месяц - это не только майские праздники, и Пасха, которая в 2021 году выпадает на 2 мая, но и время проведения международного песенного конкурса "Евровидение".

Уже 18 мая пройдет первый полуфинал, в котором выступит первая часть конкурсантов, и соответственно вторая часть выйдет на сцену 20 мая. А 22 мая, в финале, определится новый победитель музыкального конкурса.

Так как "Евровидение 2020" было отменено из-за пандемии коронавируса, то сначала продюсеры хотели оставить порядок выступлений таким же. Но из-за того, что некоторых стран в 2021 году не будет (Армения, Беларусь), то пришлось провести новую жеребьевку, результаты которой появились 30 марта на сайте eurovision.tv и страничках конкурса в соцсетях.

 
 
 
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Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

 
 
 
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Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Стало известно, как будет проходить Евровидение-2021

 
 
 
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Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

 
 
 
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Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Представители Украины по-прежнему остались во второй половине первого полуфинала, а это значит что группа Go-A выступит 18 мая. Стоит отметить, что и новая жеребьевка противопоставила Украине Россию, представитель которой выступит в первой половине первого полуфинала. 

Напомним, что представительница от России певица Манижа/Manizha подверглась критике среди россиян. Многим не нравиться конкурсная песня "Russian Woman", с которой она едет на "Евровидение".

Ранее, "Телеграф" писал, что группа GO-A впервые показала номер, который представит на "Евровидение 2021". Коллектив выступил в эфире шоу "Липсинк батл" на телеканале "1+1". 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Музыка, Конкурс, Евровидение, Евровидение 2021.
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