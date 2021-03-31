Стало известно, когда и с кем Украина будет выступать на "Евровидении" в 2021 году

Май месяц - это не только майские праздники, и Пасха, которая в 2021 году выпадает на 2 мая, но и время проведения международного песенного конкурса "Евровидение".

Уже 18 мая пройдет первый полуфинал, в котором выступит первая часть конкурсантов, и соответственно вторая часть выйдет на сцену 20 мая. А 22 мая, в финале, определится новый победитель музыкального конкурса.

Так как "Евровидение 2020" было отменено из-за пандемии коронавируса, то сначала продюсеры хотели оставить порядок выступлений таким же. Но из-за того, что некоторых стран в 2021 году не будет (Армения, Беларусь), то пришлось провести новую жеребьевку, результаты которой появились 30 марта на сайте eurovision.tv и страничках конкурса в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Представители Украины по-прежнему остались во второй половине первого полуфинала, а это значит что группа Go-A выступит 18 мая. Стоит отметить, что и новая жеребьевка противопоставила Украине Россию, представитель которой выступит в первой половине первого полуфинала.

Напомним, что представительница от России певица Манижа/Manizha подверглась критике среди россиян. Многим не нравиться конкурсная песня "Russian Woman", с которой она едет на "Евровидение".

Ранее, "Телеграф" писал, что группа GO-A впервые показала номер, который представит на "Евровидение 2021". Коллектив выступил в эфире шоу "Липсинк батл" на телеканале "1+1".