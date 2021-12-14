Детское Евровидение 2021: когда и где смотреть финал песенного конкурса

Песенный конкурс в 2021 году пройдет в Париже.

Пока становятся известные первые участники "взрослого" Евровидения 2022, которое пройдет в мае в Италии, участники детского международного песенного конкурса только готовятся к своим выступлениям.

Когда и где состоится Детское Евровидение 2021

В 2020 году победу в конкурсе одержала представительница Франции — юная певица Valentia, что значит, что Детское Евровидение 2021 пройдет в стране победителя. Финал песенного конкурса состоится 19 декабря в Париже. Участники будут блистать на сцене зала La Seine Musicale.

Посмотреть трансляцию Детского песенного конкурса можно будет вживую на телеканале UA: КУЛЬТУРА.

Кто представляет Украину на Детском Евровидении 2021

Победу в национальном отборе и представительницей Украины на Детском Евровидении 2021 стала 14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви. Юная артистка поедет в Париж, где представит нашу страну с песней "Важіль". Отметим, что Елена могла представлять Украину еще в 2020 году, но заняла второе место, уступив победу Александру Балабанову.

Елена Усенко выступит на международном конкурсе под номером 12, что определила жеребьевка, которая состоялась на церемонии открытия Детского Евровидения 13 декабря.

Отметим, что за месяц до финала песенного конкурса Елена Усенко презентовала клип на свою конкурсную песню.

Порядок выступления стран на Детском Евровидении 2021

Всего в конкурсе в 2021 году принимает участие 19 стран. Порядок их выступлений таков:

Паулинэ из Германии Николоз Каджая из Грузии Сара Джеймс из Польши Айк и Кая из Мальты Элизабетта Лизза из Италии Денислава и Мартин из Болгарии Таня Меженцева из России Маю Леви Лавлор из Ирландии Малена из Армении Алинур Хамзин и Бекнур Жанибекулы из Казахстана Анна Гебреа из Албании Елена Усенко из Украины Энцо из Франции Сона Азизова из Азербайджана Аяна из Нидерландов Леви Диас из Испании Йована и Дуня из Сербии Группа Dajte Muzika из Северной Македонии Симау Оливейра из Португалии.

Отметим, что в 2021 году организаторы песенного конкурса решили провести Детское Евровидение в офлайн-формате, а не онлайн, как это было в 2020 году. В связи с таким решением, участников конкурса ждут строгие меры безопасности: соблюдение социальной дистанции, правила личной гигиены и масочный режим. Любое нарушение правил может привести к штрафам и даже дисквалификации.

Ранее, "Телеграф" писал, что международный песенный конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине, Италия с 10 по 14 мая.