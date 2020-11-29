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Детское Евровидение-2020 проходит в Варшаве: онлайн-трансляция песенного конкурса

Детское Евровидение-2020 проходит в Варшаве: онлайн-трансляция песенного конкурса
19:07 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

В воскресенье, 29 ноября, проходит в онлайн-формате детский песенный конкурс Евровидение 2020. Участники не будут выступать в живую, на конкурсе будут звучать записи их выступлений.

Украину на детском Евровидении представил Александр Балабанов, который выступил под номером 11 с песней "Відкривай". 

Одним из основных отличий детского Евровидения от взрослого - это голосование.  В детском "варианте" странам разрешено поддерживать своего представителя. А сделать это можно было на официальном сайте конкурса, где находятся песни всех конкурсантов. Проголосовать за троих из них можно было бесплатно.

Голосование проходило с 21:00 27 ноября до 18:00 29 ноября, а также 15 минут после завершения всех выступлений.

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Все по теме:

Музыка, Детское Евровидение-2020, Junior Eurovision Song.

Автор:

Телеграф
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