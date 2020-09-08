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Детское Евровидение 2020: Украина определилась со своим представителем (Видео)

Детское Евровидение 2020: Украина определилась со своим представителем (Видео)
16:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украину на Детском Евровидении 2020 представит Александр Балабанов. Александр стал победителем Нацотбора по результатам голосования.

Он будет представлять Украину на песенном конкурсе с авторской песней "Відчиняй". 

Победителя определяли по результатам онлайн-голосования и голосов от членов звездного жури. Они должны были выложить в своих социальных сетях пост в поддержку кандидата, которого посчитали достойным представить страну на песенном конкурсе.

Большинство из них отдали свои голоса именно за Балабанова. Среди них — Алина Паш, Тарас Тополя, Руслана Хазипова, Дмитрий Шуров, Тимур Мирошниченко. По результатам онлайн голосования он набрал 12,6%, уступив Даниеле Шапочниковой, Елене Усенко и Ярославу Политову.

"В детстве мне пришлось немало поездить по разным конкурсам, и вот пришло время самому побыть в составе жюри! В национальном отборе на детский песенный конкурс Евровидение-2020 я отдаю свой голос за @balabanovalex Сашко — самобытный вокалист, харизматичный и уверен юный артист, но больше всего в нем цепляет то, как он чувствует музыку и кайфует от нее. Я верю, что такой искренний и талантливый музыкант сможет прозвучать качественно в любом формате. Александр, удачи, и пусть тебя откроет весь мир", — написал Дмитрий Шуров в своем посте об Балабанове.

 
 
 
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Публикация от Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)

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Александр родился в Донецке. С детства увлекается музыкой, посещал занятия хора уже в 4 года. В восьмилетнем возрасте переехал в Киев, где и начал интенсивно заниматься эстрадным вокалом, поступил в школу искусств. Юный музыкант свободно владеет английским, изучает немецкий и турецкий.

Напомним, что в 2020 году песенный конкурс пройдет 29 ноября в Польше.

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Все по теме:

Музыка, Детское Евровидение, Конкурс, Шоу, Евровидение.

Автор:

Телеграф
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