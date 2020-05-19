Детское Евровидение-2020 планируют провести осенью в Варшаве

Новости культуры:Нынешнее лозунг конкурса "Сдвинь мир" (Move the World) призван напомнить о силе единства.

Конкурс "Детское Евровидение-2020" пройдет в этом году в Варшаве.

Об этом сообщает Общественное.

"Европейский вещательный союз сообщил, что провести "Детское Евровидение" планируют 29 ноября", - говорится в сообщении.

Как отмечается, польский общественный вещатель (Telewizja Polska) будет принимать "Детское Евровидение" во второй раз подряд.

В детстве нам кажется, что все важные вещи делают известные люди: ученые, космонавты, спортсмены и актеры. Но это не так: каждый день миллионы людей во всем мире добросовестно исполняют свои обязанности, двигая мир.

"События последних месяцев показали нам ценность единства, доброты и сотрудничества. Большие музыкальные проекты, такие как песенный конкурс "Евровидение", важны, поскольку они вселяют оптимизм и надежду. Лозунг нынешнего Детского Евровидения "Сдвинь мир" подчеркивает значимость положительных действий для общего блага. Одним из таких действий является конкурс "Евровидение". Рад, что после успеха прошлогоднего события TVP снова выбрали организатором этого невероятного музыкального мероприятия", - отметил и. о. президента TVP Мацей Лопинский.

В прошлом году Украину на "Детском Евровидении" представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music. Украина также примет участие в "Детском Евровидении-2020".

Конкурс "Детское Евровидение" впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие 39 стран. За 14 лет участия в конкурсе Украина получала: первое место в 2012 году - Анастасия Петрик; в 2008 и 2013 году вторые места - Виктория Петрик и София Тарасова соответственно; четвертое место в 2018 году - Дарья Красновецкая; в 2009 году пятое место - Андраник Алексанян.