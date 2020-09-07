Призыв жить без плохих мыслей: Tvorchi представили новый хит (Видео)

Украинский электронный дуэт Tvorchi представил новый англоязычный трек Living My Life.

Living My Life – манифест гедонизма, легкости и ярких эмоций от жизни и молодости. Tvorchi призывают каждого слушателя не жить ожиданиями, не слушать других, а быть здесь и сейчас, пользоваться любой возможностью и не останавливать воплощение мечты в реальность.

Living my life - это лид сингл нового альбома ребят, который выходит уже 25 сентября.

"Эту песню мы бы описали как сексуальную, провокационную, эмоциональную, романтическую и одновременно немного странную. Этот трек – призыв жить без плохих мыслей и без людей, которые транслируют их для нас. Ведь пока вы с теми, с кем хотите быть, с вами все будет хорошо" - рассказал Джеффри Кенни, вокалист Tvorchi.

Новый трек ребята записали в условиях самоизоляции, так же как и остальные композиции из будущего альбома.