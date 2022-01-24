Знайомі всім обличчя: оголошено 8 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022

"Суспільне" визначилося з вісімкою найкращих виконавців

Як і повідомлялося раніше, у понеділок, 24 січня, було оприлюднено шорт-лист фіналістів національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення", який у 2022 році відбудеться у Турині, Італія.

Згідно з рішенням журі, у вісімку найкращих пройшли відомі молоді виконавці:

Перша частина фіналу:

CLOUDLESS — "All be alright" Michael Soul — "Demons" Laud — "Head Under Water" Our Atlantic — "Моя Любов"

Друга частина фіналу:

Alina Pash — "Тіні забутих предків" Kalush Orchestra — "Stefania" ROXOLANA — "GIRLZZZZ" Wellboy — "Nozzy Bossy"

Ведучою на Нацвідборі стане Маша Єфросиніна. Пряма трансляція Нацвідбору на "Євробачення-2022" відбудеться у суботу, 12 лютого.

Деякі учасники публічно ще не представили своїх конкурсних композицій, але все ж таки в мережі вже є сингли гурту CLOUDLESS (музиканти відомі саундтреками до телесеріалу "Школа" та участю в національному відборі на "Євробачення-2020"), співаків Laud, Michael Soul (Михайло Сосунов — півфіналіст 8 сезону українського шоу "Голос країни", учасник "Ліги сміху" у команді "Чайка") та співачки ROXOLANA.

Пісні претендентів на фінал Нацвідбору на Євробачення-2022

Нагадаємо, що переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A увійшов до п’ятірки найкращих на конкурсі. Господарем Євробачення-2022 стане місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.