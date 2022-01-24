Рус

Знайомі всім обличчя: оголошено 8 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
66
Євробачення – 2022 – 8 виконавців боротимуться за участь у міжнародному пісенному конкурсі Новина оновлена 24 січня 2022, 14:19
Євробачення – 2022 – 8 виконавців боротимуться за участь у міжнародному пісенному конкурсі

"Суспільне" визначилося з вісімкою найкращих виконавців

Як і повідомлялося раніше, у понеділок, 24 січня, було оприлюднено шорт-лист фіналістів національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення", який у 2022 році відбудеться у Турині, Італія.

Згідно з рішенням журі, у вісімку найкращих пройшли відомі молоді виконавці:

Перша частина фіналу:

  1. CLOUDLESS — "All be alright"
  2. Michael Soul — "Demons"
  3. Laud — "Head Under Water"
  4. Our Atlantic — "Моя Любов"

Друга частина фіналу:

  1. Alina Pash — "Тіні забутих предків"
  2. Kalush Orchestra — "Stefania"
  3. ROXOLANA — "GIRLZZZZ"
  4. Wellboy — "Nozzy Bossy"

Ведучою на Нацвідборі стане Маша Єфросиніна. Пряма трансляція Нацвідбору на "Євробачення-2022" відбудеться у суботу, 12 лютого.

Деякі учасники публічно ще не представили своїх конкурсних композицій, але все ж таки в мережі вже є сингли гурту CLOUDLESS (музиканти відомі саундтреками до телесеріалу "Школа" та участю в національному відборі на "Євробачення-2020"), співаків Laud, Michael Soul (Михайло Сосунов — півфіналіст 8 сезону українського шоу "Голос країни", учасник "Ліги сміху" у команді "Чайка") та співачки ROXOLANA.

Пісні претендентів на фінал Нацвідбору на Євробачення-2022

Нагадаємо, що переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A увійшов до п’ятірки найкращих на конкурсі. Господарем Євробачення-2022 стане місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.

Теги:
#Євробачення #Маша Єфросиніна #Євробачення 2022
Скільки заплатимо за хліб у лютому
Споживач
У лютому хліб знову подорожчає: хлібопекарі озвучили причину
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скільки заплатимо за хліб у лютому
У лютому хліб знову подорожчає: хлібопекарі озвучили причину
Дата публікації
Категорія
Кабмін сподівається, що в тероборону хлинуть мисливці
Влада боїться людей зі зброєю: чому тероборона залишилася без стволів та патронів, незважаючи на загрозу Росії
Дата публікації
Категорія
Найближчими днями встановиться холодна погода
Морози раптово відступлять: синоптики назвали дату різкого потепління
Дата публікації
Категорія
Андрій Сенченко
Чи буде велика війна з Росією та де відбудеться нове вторгнення Путіна - прогноз
Дата публікації
Категорія
Можливе вторгнення РФ в Україну
Сил замало: в Україні оцінили реальну загрозу втрати частини територій через вторгнення РФ