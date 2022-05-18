21-летняя девушка завоевала сердце фронтмена Kalush Orchestra: кто она такая и что постит в Инстаграм (фото)

Девушка была вместе со своим любимым и на Евровидении в Турине.

После ошеломительной победы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 в Турине (Италия), к участникам коллектива усилилось внимание, особенно женской половины Украины, да и Европы. Однако сердце как минимум одного участника группы уже занято. У солиста Kalush, Олега Псюка, есть возлюбленная, трогательные фото с которой ранее покорили сеть.

"Телеграф" рассказывает, кому же удалось пленить победителя "Евровидения 2022".

Девушку Олега Псюка зовут Александра Билобров. Ей 21 год и она является коммерческим директором группы KALUSH Orchestra, поэтому неудивительно, что Саша всегда рядом с Олегом. На странице девушки в linkedin указано, что она закончила Киевский национальный университет пищевых технологий, по специальности "Маркетинг".

Пара познакомилась в марте 2021 года и с тех пор не расстается. Влюбленные не скрывают своих чувств, и часто делятся совместными снимками на своих страницах в Инстаграм.

Как сообщал "Телеграф", победа Kalush Orchestra на Евровидении разозлила российских комментаторов в сети, которые обвиняют организаторов конкурса в "политической предвзятости". Тем временем песня "Стефания", на которую 15 мая вышел клип, продолжает покорять не только Европу, но и весь мир.