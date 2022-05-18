21-річна дівчина завоювала серце фронтмена Kalush Orchestra: хто вона така і що постить в Інстаграм (фото)

Дівчина була разом зі своїм коханим та на Євробаченні в Турині.

Після приголомшливої перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 у Турині (Італія), до учасників колективу посилилася увага, особливо жіночої половини України та й Європи. Проте серце щонайменше одного учасника групи вже зайняте. У соліста Kalush, Олега Псюка, є кохана, зворушливі фото з якою раніше підкорили мережу.

"Телеграф" розповідає, кому ж вдалося полонити переможця "Євробачення 2022".

Дівчину Олега Псюка звуть Олександра Білобров. Їй 21 рік і вона є комерційним директором гурту KALUSH Orchestra, тому не дивно, що Саша завжди поряд із Олегом. На сторінці дівчини в linkedin зазначено, що вона закінчила Київський національний університет харчових технологій, за спеціальністю "Маркетинг".

Пара познайомилася у березні 2021 року і з того часу не розлучається. Закохані не приховують своїх почуттів і часто діляться спільними знімками на своїх сторінках в Інстаграм.

Як повідомляв "Телеграф", перемога Kalush Orchestra на Євробаченні розлютила російських коментаторів у мережі, які звинувачують організаторів конкурсу у "політичній упередженості". Тим часом пісня "Стефанія", на яку 15 травня вийшов кліп, продовжує підкорювати не лише Європу, а й увесь світ.