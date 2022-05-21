Как выглядит Олег Псюк из Kalush Orchestra без розовой панамы: редкие фото

Под розовой панамкой не лысина, как предполагали в сети, а коротко стриженные каштановые волосы.

После феерического выступления и победы группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 в Турине, участники коллектива стали главными "крашами" девушек во всей Европе. Особое внимание получил и солист группы, Олег Псюк, а все из-за того, что никто никогда не видел его без розовой панамы. А всем интересно, кто же под ней прячется.

Отметим, что в сети активно шутят, что музыкант спит и даже принимает ванну в ней. Однако эти редкие кадры "обнаженной" головы Олега Псюка таки выплыли.

Первые фото без своей розовой панамы опубликовал сам музыкант. Видимо поклонники не давали ему покоя, и он опубликовал пост в Инстаграм с несколькими снимками, где он предстал без панамки. Вот только снимки эти — детские и сделаны в 1999-м году, когда Олегу было 5 лет.

"Посвящается тем, кто спрашивал фотки без панамы. Come back to 1999" — написал артист в подписи к снимкам.

А вообще, свою певческую карьеру Псюк начинал еще без панамы. Артист участвовал в различных хип-хоп проектах и рэп-батлах, показывая свои коротко стриженные каштановые волосы.

А эти фото Олег Псюк опубликовал в своей анкете на acmodasi.com.ua в 2016-м году

Попал в объектив камеры солист Kalush Orchestra и на Евровидении 2022. Оператор заснял "обнаженного" Олега за кулисами, когда ему одевали специальный наушник. А для этого панамку пришлось снять. Ролик опубликовал в своем блоге "RUSSELL BLOG" Ваня Рассел.

Напомним, что у Олега Псюка есть возлюбленная. Девушку зовут Александра и она является коммерческим директором группы KALUSH Orchestra. Отметим, что трогательные фото с их прощания после Евровидения, ранее покорили сеть.

Как сообщал "Телеграф", победа Kalush Orchestra на Евровидении разозлила российских комментаторов в сети, которые обвиняют организаторов конкурса в "политической предвзятости". Тем временем песня "Стефания", на которую 15 мая вышел клип, продолжает покорять не только Европу, но и весь мир.